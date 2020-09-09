Попри те, що карантинні обмеження багатьом не подобаються, місцева влада повинна захищати здоров’я громадян і не нехтувати правилами, щоб сподобатися людям перед місцевими виборами.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що місцева влада повинна реально оцінювати ситуацію в лікарнях і забезпечення своїх регіонів каретами швидкої допомоги.

– Ми – держава й повинні захищати людей, попри те, що іноді щось не подобається. Бо будь-які обмеження й мені, і будь-якій людині завжди будуть не подобатися, – сказав президент.

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Глава держави також додав, що коронавірус однаково загрожує для жителів усіх областей України.

Володимир Зеленський нагадав, що низка регіонів, де раніше були невисокі показники захворюваності, зараз опинилася серед лідерів за кількістю нових хворих.

Які регіони відмовляються посилювати карантин

Попри потрапляння Тернополя у червону зону карантину, школи та дитячі садки у місті продовжують працювати. Поліція вже навіть склала протоколи на керівників 31 школи та 12 дитсадків.

Схожа ситуація склалася в Івано-Франківську. Мер міста Руслан Марцінків повідомив, що школи і дитсадки відкриються з 14 вересня.