Украина быстро теряет питьевую воду, и это пугает — эколог

Украина масштабными темпами теряет питьевую пресную воду. Сколько артезианской воды осталось, никто не знает.

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

— Отдельно хочу сказать о серьезной проблеме, которая не может не пугать. Украина масштабными темпами теряет питьевую пресную воду, — сказала она.

По ее словам, власти должны провести мониторинг и посчитать артезианские источники, чтобы можно было сказать, сколько Украина имеет питьевой воды на ближайшие 50-100 лет.

Во-вторых, нужно принять закон, который разрешит использовать артезианские источники только для питьевого водопотребления, а не еще и для нужд сельского хозяйства, добавила Цыганок.

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Засуха на юге Одесской области

В апреле из-за засухи и отсутствия дождей на юге Одесской области, которые привели к снижению уровня воды в артезианских скважинах, людям запретили поливать огороды водой из коммунальной бытовой сети.

За нарушение запрета потребителей отключали от сети централизованного водоснабжения.