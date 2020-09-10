Україна швидко втрачає питну воду, і це лякає – еколог

Україна масштабними темпами втрачає питну прісну воду. Скільки артезіанської води залишилося, ніхто не знає.

Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

– Окремо хочу сказати про серйозну проблему, яка не може не лякати. Україна масштабними темпами втрачає питну прісну воду, – сказала вона.

За її словами, влада має провести моніторинг та порахувати артезіанські джерела, щоб можна було сказати, скільки Україна має питної води на найближчі 50-100 років.

По-друге, треба ухвалити закон, що дозволятиме використовувати артезіанські джерела тільки для питного водоспоживання, а не ще й для потреб сільського господарства, додала Циганок.

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Засуха на півдні Одещини

У квітні через засуху та відсутність дощів на півдні Одеської області, що призвели до зниження рівня води в артезіанських свердловинах, людям заборонили поливати городи водою з комунальної побутової мережі.

За порушення заборони споживачів відмикали від мережі централізованого водопостачання.