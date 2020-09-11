Минздрав усилит контроль за соблюдением санитарных норм

Министерство здравоохранения хочет усилить контроль Держспоживслужбы за соблюдением санитарных норм.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов во время брифинга в Чернигове.

— Уполномоченные государственные органы должны усилить контроль за соблюдением санитарных норм в регионах, особенно в местах большого скопления людей. Нарушение правил, как показывает статистика, приводит к стремительному распространению коронавируса, — отметил Степанов.

По его словам, другого пути, кроме соблюдения новых правил, нет. Нужно контролировать через коммунальные службы за дистанцией, наличием защитных масок. Сейчас главная задача — это контроль за соблюдением противоэпидемических правил в местах массового скопления людей.

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Кроме этого министр отметил, что 70-80% продавцов на рынке Чернигова не носят маски, или надевают их на подбородок, что ставит под угрозу их жизнь и покупателей.

Именно из-за нарушений правил во время пандемии коронавируса на черниговском рынке Максим Степанов отметил необходимость контроля за объектами массового скопления людей.

Коронавирус в Украине

За последние сутки в Украине зафиксировали 3 144 новых случая коронавируса. Это рекордное количество больных за все время пандемии Сovid-19.

В общем коронавирус обнаружили в 148 756 пациентов. Умерли 3 076 человек, за последние сутки — 53. За время пандемии в Украине 65 877 пациентов выздоровели, 1 128 — за последние сутки.