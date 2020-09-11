МОЗ посилить контроль за дотриманням протиепідемічних норм

Міністерство охорони здоров’я хоче посилити контроль Держспоживслужби за дотримання протиепідемічних норм.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов під час брифінгу у Чернігові.

– Уповноважені державні органи повинні посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм у регіонах, особливо у місцях великих скупчень людей. Порушення правил, як показує статистика, призводить до стрімкого поширення коронавірусу, – зазначив Степанов.

За його словами, іншого шляху, окрім дотримання нових правил, немає. Потрібно контролювати через комунальні служби за дистанцією, наявністю захисних масок. Наразі головне завдання – це контроль за дотриманням протиепідемічних правил у місцях масового скупчення людей.

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Окрім цього міністр зазначив, що 70-80% продавців на ринку Чернігова не носять маски, або вдягають їх на підборіддя, що ставить під загрозу їхнє життя та покупців.

Саме через порушення правил під час пандемії коронавірусу на чернігівському ринку Максим Степанов наголосив на необхідності контролю за об’єктами масового скупчення людей.

Коронавірус в Україні

За останню добу в Україні зафіксували 3 144 нових випадки коронавірусу. Це рекордна кількість хворих за весь час пандемії Сovid-19.

Загалом коронавірус виявили у 148 756 пацієнтів. Померли 3 076 осіб, за останню добу – 53. За час пандемії в Україні 65 877 пацієнтів одужали, 1 128 – за останню добу.