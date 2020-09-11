Мы начинаем дипломатическую войну: видео осмотра авто посла Украины в Беларуси

В сети появилось видео конфликта между послом Украины в Беларуси Игорем Кизимой и белорусскими пограничниками.

Кадры опубликовал Государственный пограничный комитет Беларуси и уточнил, что инцидент произошел 5 сентября в пункте пропуска Новая Гута.

На видео Кизима просят открыть багажник, на что посол Украины напоминает пограничнику о Венской конвенции, по которой его авто не должны осматривать без веских причин.

На это работник ГПК сообщает Кизиму, что он имеет такую ​​причину, и уверяет дипломата, что его личные вещи осматривать не будут.

— Вы сейчас делаете очень плохой шаг, я буду писать ноту. Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого? — спросил Кизима пограничника и открыл багажник.

10 сентября в интервью Кизим заявил, что считает действия белорусских пограничников провокацией.

Читайте: Посол РФ подарил Лукашенко карту Беларуси в составе Российской империи

Ухудшение отношений между Украиной и Беларусью после выборов

17 августа Украина приняла решение отозвать посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев после того, как Минск выдал России членов ЧВК Вагнера.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил белорусские власти о более жестких шагах, чем отзыв посла из Беларуси, если Минск продолжит недружественные действия против Украины.

7 сентября Кизим вернулся в Минск, но официальные двусторонние контакты между странами до сих пор на паузе.

Фото: TUT.by