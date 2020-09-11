Ми починаємо дипломатичну війну: відео огляду авто посла України в Білорусі

У мережі з’явилося відео конфлікту між послом України в Білорусі Ігорем Кизимою та білоруськими прикордонниками.

Кадри опублікував Державний прикордонний комітет Білорусі та уточнив, що інцидент відбувся 5 вересня в пункті пропуску Нова Гута.

На відео Кизима просять відкрити багажник, на що посол України нагадує прикордоннику про Віденську конвенцією, за якою його авто не мають оглядати без вагомих причин.

На це працівник ДПК повідомляє Кизимі, що він має таку причину, та запевняє дипломата, що його особисті речі не оглядатимуть.

– Ви нині робите дуже поганий крок, я писатиму ноту. Ми починаємо дипломатичну війну, ви хочете цього? – запитав Кизима прикордонника і відкрив багажник.

10 вересня в інтерв’ю Кизим заявив, що вважає дії білоруських прикордонників провокацією.

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Погіршення відносин між Україною та Білоруссю після виборів

17 серпня Україна ухвалила рішення відкликати посла в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва після того, як Мінськ видав Росії членів ПВК Вагнера.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив білоруську владу про більш жорсткі кроки, ніж відкликання посла з Білорусі, якщо Мінськ продовжить недружні дії проти України.

7 вересня Кизим повернувся до Мінська, але офіційні двосторонній контакти між країнами досі на паузі.

Фото: TUT.by