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Факты / Мир

Посол РФ подарил Лукашенко карту Беларуси в составе Российской империи

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев подарил Александру Лукашенко карту Беларуси в составе Российской империи. Речь идет о копии карт губерний Российской империи XIX века с территорией Беларуси в ее составе.

Дипломат преподнес президенту Беларуси факсимильное издание книги 1866 года, где есть топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи.

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— Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому, — заявил Дмитрий Мезенцев.

Лукашенко о России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября дал интервью, в котором высказался об угрозе России из-за протестов в республике.

Белорусский президент считает, что России грозит крах, если протестующие в Беларуси победят его режим.

Источник: БЕЛТА

Фото: УНИАН

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