Рейтинг: самые медийные адвокаты Украины

Влиятельность юриста обеспечивается различными факторами: компетентностью и профессионализмом, опытом работы и мощной командой профессионалов, связями в судейской среде и т.д. Однако наибольшее влияние имеют адвокаты, чье имя у каждого на слуху и кто умело этим пользуется.

Мы отобрали ТОП-5 украинских адвокатов, которые участвуют и побеждают в самых громких процессах, получили заслуженное признание в профессиональной среде и максимальную лояльность средств массовой информации. Это их Facebook-посты разбирают на цитаты журналисты и, затаив дыхание, читают судьи и прокуроры всех уровней. Встречайте.

Артем Афян, управляющий партнер юридической компании Juscutum.

Артем Афян работает в новаторских сферах юридической практики: безопасность бизнеса, IT-право, решение конфликтов и споров, международное бизнес-администрирование. Его стихия — все, что касается сложно структурированных сделок с современными технологиями. Своими сильными сторонами считает наблюдательность и чувство юмора.

Артем Афян является автором идеи первого мобильного приложения адвокатской защиты. В 2018 году под его руководством компания запустила инновационные для этой отрасли решения: PatentBot, SudoBot, StaffBot, кнопку экстренного вызова адвоката Legal Alarm и др.

В одном из своих интервью Артем Афян рассказал, что за последний год моим сотрудникам пять раз угрожали силовики. Мне тоже угрожали. Тем, кого это напугает, явно не с нами. В этом и интерес: выходить, как Давид против Голиафа и побеждать исключительно силой ума. У силовиков есть негласные следственные действия, полномочия, а у тебя есть только мозги. Тем слаще победа.

Среди клиентов Артема Афяна — компании Miratech, Ciklum, Ameria, SportLife, MTI, ERC, TMM и прочие. На рынке о нем говорят: если он принимает участие в проектах IT-сферы — значит, скорее всего, дело прибыльное.

Интересный факт: в марте 2020 года Артем Афян стал советником премьер-министра Украины Дениса Шмигаля.

Кстати, сам Артем Афян себя публичным человеком не считает.

— В какой-то момент с удивлением обнаружил, что на меня подписано уже несколько тысяч человек, и что они ожидают от меня определенного контента. Стало любопытно. Хотя специально в сторону медийности не двигался. Просто старался делиться тем, что меня увлекает, — отметил адвокат.

Маси Найем, партнер юридической компании Миллер.

Маси Найем работает в компании Миллер, которая специализируется на уголовных и хозяйственных делах, разрешении корпоративных и прочих споров, защите деловой репутации, GR; предоставляют бизнесу услуги под ключ.

Компания берется за сложные кейсы, которых другие остерегаются. Речь идет о делах, оппонентами в которых являются влиятельные политики или топ-чиновники силовых структур. Сам Маси Найем держит руку на пульсе в резонансных делах об убийстве Катерины Гандзюк и Павла Шеремета, информируя общественность о ходе событий.

Грамотно отбивает информационные и прочие атаки, оборачивая ситуацию в свою пользу или пользу своего клиента. К примеру, в деле пленок Ермака, где его компания защищает народного депутата ВРУ от партии Слуга народа Гео Лероса, появилась информация о попытках давить на ТИС Андрея Ставницера, который также является клиентом Найема.

Само участие Маси Найема в деле вызывает у СМИ и общественности к нему доверие. Чем юрист и пользуется, делая их максимально публичными. Он четко и последовательно доносит позицию до общественности — благодаря Facebook и личной коммуникации с журналистами.

В рамках защиты своих клиентов Маси Найем сотрудничает с ведущими международными правозащитными организациями, такими как ОБСЕ, Amnesty International European Institutions Office, European Foundation of Human Rights и проч.

Среди клиентов его компании – Давид Арахамия и его компания TemplateMonster, Артур Оруджалиев, бывший СЕО AIN.UA и соорганизатор iForum, Казбек Бектурсунов и его проект Mercedes-Benz Fashion Week. Телебачення Торонто, Украинская правда, Бігус Інфо, институт биохимии им. Палладина НАН Украины, артклуб Клоузер, самые большие музыкальные фестивали типа Brave! Factory Festival, don’t Take Fake и Rhythm Büro. И ряд ресторанов, среди которых Косатка, О Брайянс, Vino e Cucina.

Игорь Черезов, управляющий партнер компании Адвокат Черезов и партнеры.

Игорь Черезов ведет, в основном, дела, связанные с экономическими и должностными преступлениями, а также производства, связанные с хозяйственной деятельностью предприятий разных форм собственности.

Своей сильной стороной считает умение быстро принимать решения, основанные на доскональном знании процесса, и этим ставить в тупик своих процессуальных оппонентов. В адвокатском комьюнити говорят, что его участие в деле означает задействование всех возможных инструментов для изнурения суда.

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Среди его клиентов много громких имен: бизнесмен и политик, основатель партии 5.10 Геннадий Балашов, член Высшего совета правосудия Павел Гречковский, экс-нардеп Николай Мартыненко, глава Госслужбы занятости Ярослав Кашуба, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, экс-парламентарий Владимир Парасюк, бизнесмен и политик Геннадий Корбан и многие другие.

В данный момент большинство дел, находящихся в производстве компании Адвокат Черезов и партнеры, связаны с расследованиями, которые проводили или проводит НАБУ и САП.

— С энтузиазмом я берусь за любое дело, в котором компетентен. Для меня не бывает резонансных или громких дел. Просто я люблю это ремесло, — говорит Игорь Черезов о своей работе.

Интересный факт: в начале 90-х годов, прежде чем стать начальником юридического департамента одного из крупнейших харьковских предприятий – ЗАО ЭНАС — Игорь Черезов работал в правоохранительных органах этого города.

Публичным человеком себя Игорь Черезов не считает, однако признает, что он известен как успешный адвокат.

— Да, наверное, меня знают как адвоката. Пожалуй, как удачливого и грамотного адвоката в уголовных делах.

Дмитрий Гадомский, управляющий партнер компании Axon Partners.

Дмитрий Гадомский — не просто юрист, но еще и публицист. Острый на язык, он пишет прекрасные тексты, таким образом, давая возможность делу стать обсуждаемым и популярным в профильном комьюнити чате мертвых юристов.

Сферы практик Дмитрия Гадомского: корпоративное право, интеллектуальная собственность (авторские права), уголовная практика (защита обвиняемых), IТ-сфера (интеллектуальная собственность на ПО), судебная практика. Среди его клиентов — BlaBlaCar, DMarket, Dream Team, rabota.ua, DOU, Prozorro, TripMyDream.

Виталий Сердюк, старший партнер адвокатского объединения AVER LEX.

Виталий Сердюк — адвокат с 20-летним опытом. Специализируется на уголовно-правовой защите в сложных, в том числе политически мотивированных делах, делах о должностных преступлениях и о незаконном преследовании бизнеса.

Возглавлял рабочую группу по вопросам реформирования уголовно-процессуального законодательства, которая была создана по инициативе Ассоциации юристов Украины. Выступает спикером на ключевых бизнес и юридических мероприятиях.

Виталий Сердюк публикуется в изданиях Новое время, Delo.ua, Liga.net, спецпроектах KyivPost, Юридическая практика, Юридическая газета, Украинский юрист. Его интервью опубликованы во многих европейских СМИ.

Виталию Сердюку доверяют свою защиту политики, известные общественные деятели, владельцы и топ-менеджеры бизнеса. Можно смело сказать, что как юрист Виталий Сердюк не боится токсичности, созданной вокруг его клиентов. Ведь он прошел карьерный путь от защиты интересов жителей столицы с оспариванием полномочий главы КГГА (2009) — до защиты экс-президента Украины Виктора Януковича (2016 — настоящее время).

— Уголовная отрасль очень сложна и специфична. И тут не до выбора, что нравится, а что нет. Каждый клиент приходит к нам со своей проблемой, бедой. Мы не выделяем приоритетных дел. Мы, как адвокаты, всегда руководствуемся статьей 59 Конституции Украины, гарантирующей каждому гражданину Украины профессиональную правовую помощь, — отмечает Виталий Сердюк.

По мнению адвоката, сегодня резонансные уголовные производства вызывают большой интерес среди общественности и СМИ, а публичная сторона таких дел становится обязательным условием участия в процессе, поскольку медийность помогает восстановить информационный баланс в обществе.

— В силу глубокой политизированности многих резонансных дел, в публичной плоскости зачастую звучит односторонняя или, еще хуже, искаженная информация. И как раз донесение четкой позиции защиты помогает показать общественности реальную картину дел и установить истину, — заявляет Виталий Сердюк.

Напомним, ранее мы писали, что украинских адвокатов и нотариусов обяжут проверять деньги своих клиентов.