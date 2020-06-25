Украинских адвокатов и нотариусов обяжут проверять деньги своих клиентов.

Такая норма прописана в законе о финансовом мониторинге, который начал действовать в конце апреля.

Закон расширил перечень субъектов, которые должны выполнять функцию финансового мониторинга.

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К банковским, страховым и другим финансовым учреждениям добавились юристы, аудиторы, нотариусы, адвокаты, бухгалтеры и прочие.

Сокращенно такая функция субъектов называется KYC (know your client) — идентификация и верификация всех клиентов.

KYC обязательно должна проводиться до согласования сотрудничества с клиентом.

Для этого необходимо будет получить:

ФИО, паспортные данные и код налогоплательщика — если клиент физическое лицо. Реквизиты банковского счета и регистрационный номер — если клиент ФОП. Полная информация о компании, включая коды налогоплательщиков всех акционеров — если клиент юридическое лицо.

После принятия и начала действия закона о финансовом мониторинге во многих украинцев возникли подозрения относительно того, станут ли даже обычные банковские операции проблемой.

Похожий закон в Украине был и раньше, но обновленный его вариант внес важные коррективы, чтобы сделать его более эффективным.

Это позволит субьектам финмониторинга сосредоточиться на подозрительных финансовых операциях, вместо того, чтобы проверять все операции физического или юридического лица.