PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Адвокатов и нотариусов обязали проверять деньги клиентов — закон

Украинских адвокатов и нотариусов обяжут проверять деньги своих клиентов.

Такая норма прописана в законе о финансовом мониторинге, который начал действовать в конце апреля.

Закон расширил перечень субъектов, которые должны выполнять функцию финансового мониторинга.

Читайте: Нотариусы получили полномочия на проставление апостиля

К банковским, страховым и другим финансовым учреждениям добавились юристы, аудиторы, нотариусы, адвокаты, бухгалтеры и прочие.

Сокращенно такая функция субъектов называется KYC (know your client) — идентификация и верификация всех клиентов.

KYC обязательно должна проводиться до согласования сотрудничества с клиентом.

Для этого необходимо будет получить:

  1. ФИО, паспортные данные и код налогоплательщика — если клиент физическое лицо.
  2. Реквизиты банковского счета и регистрационный номер — если клиент ФОП.
  3. Полная информация о компании, включая коды налогоплательщиков всех акционеров — если клиент юридическое лицо.

После принятия и начала действия закона о финансовом мониторинге во многих украинцев возникли подозрения относительно того, станут ли даже обычные банковские операции проблемой.

Похожий закон в Украине был и раньше, но обновленный его вариант внес важные коррективы, чтобы сделать его более эффективным.

Это позволит субьектам финмониторинга сосредоточиться на подозрительных финансовых операциях, вместо того, чтобы проверять все операции физического или юридического лица.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка