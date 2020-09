Рейтинг: найбільш медійні адвокати України

Впливовість юриста забезпечується різними факторами: компетентністю і професіоналізмом, досвідом роботи та потужною командою професіоналів, зв’язками в суддівському середовищі тощо. Однак найбільший вплив мають адвокати, чиє ім’я у кожного на слуху і хто вміло цим користується.

Ми відібрали ТОП-5 українських адвокатів, які беруть участь і перемагають в найгучніших процесах, отримали заслужене визнання у професійному середовищі і максимальну лояльність засобів масової інформації. Це їхні Facebook-пости розбирають на цитати журналісти і, затамувавши подих, читають судді і прокурори всіх рівнів. Зустрічайте.

Артем Афян, керуючий партнер юридичної компанії Juscutum.

Артем Афян працює в новаторських сферах юридичної практики: безпека бізнесу, IT-право, вирішення конфліктів і суперечок, міжнародне бізнес-адміністрування. Його стихія – все, що стосується складно структурованих угод із сучасними технологіями. Своїми сильними сторонами вважає спостережливість і почуття гумору.

Артем Афян є автором ідеї першого мобільного додатка адвокатського захисту. В 2018 році під його керівництвом компанія запустила інноваційні для цієї галузі рішення: PatentBot, SudoBot, StaffBot, кнопку екстреного виклику адвоката Legal Alarm та ін.

В одному зі своїх інтерв’ю Артем Афян розповів, що за останній рік моїм співробітникам п’ять разів погрожували силовики. Мені теж погрожували. Тим, кого це налякає, явно не з нами. В цьому й інтерес: виходити, як Давид проти Голіафа і перемагати виключно силою розуму. У силовиків є негласні слідчі дії, повноваження, а у тебе є тільки мізки. Тим солодша перемога.

Серед клієнтів Артема Афяна – компанії Miratech, Ciklum, Ameria, SportLife, MTI, ERC, TMM та ін. На ринку про нього говорять: якщо він бере участь в проектах IT-сфери – значить, швидше за все, справа прибуткова.

Цікавий факт: у березні 2020 року Артем Афян став радником прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

До речі, сам Артем Афян себе публічною людиною не вважає.

– У певний момент з подивом виявив, що на мене підписано вже кілька тисяч осіб, і що вони очікують від мене певного контенту. Стало цікаво. Хоча спеціально у бік медійності не рухався. Просто намагався ділитися тим, що мене захоплює, – зазначив адвокат.

Масі Найєм, партнер юридичної компанії Міллер.

Масі Найєм працює в компанії Міллер, яка спеціалізується на кримінальних та господарських справах, шляхах розв’язання корпоративних та інших суперечок, захисті ділової репутації, GR; надає бізнесу послуги під ключ.

Компанія береться за складні кейси, яких інші остерігаються. Йдеться про справи, опонентами в яких є впливові політики або топ-чиновники силових структур. Сам Масі Найєм тримає руку на пульсі у резонансних справах про вбивство Катерини Гандзюк і Павла Шеремета, інформуючи громадськість про перебіг подій.

Грамотно відбиває інформаційні та інші атаки, обертаючи ситуацію на свою користь або користь свого клієнта. Наприклад, у справі плівок Єрмака, де його компанія захищає народного депутата ВРУ від партії Слуга народу Гео Лероса, з’явилася інформація про спроби тиснути на ТІС Андрія Ставніцера, котрий також є клієнтом Найєма.

Сама участь Масі Найєма у справі викликає у ЗМІ та громадськості до нього довіру. Чим юрист і користується, роблячи їх максимально публічними. Він чітко та послідовно доносить позицію до громадськості – завдяки Facebook і особистій комунікації з журналістами.

У межах захисту своїх клієнтів Масі Найєм співпрацює з провідними міжнародними правозахисними організаціями, такими як ОБСЄ, Amnesty International European Institutions Office, European Foundation of Human Rights і ін.

Серед клієнтів його компанії – Давид Арахамія і його компанія TemplateMonster, Артур Оруджалієв, колишній СЕО AIN.UA і співорганізатор iForum, Казбек Бектурсунов і його проект Mercedes-Benz Fashion Week. Телебачення Торонто, Українська правда, Бігус Інфо, Інститут біохімії ім. Палладіна НАН України, Артклуб Клоузер, найбільші музичні фестивалі типу Brave! Factory Festival, do not Take Fake і Rhythm Büro. І низка ресторанів, серед яких Ластівка, Про Брайянс, Vino e Cucina.

Ігор Черезов, керуючий партнер компанії Адвокат Черезов і партнери.

Ігор Черезов веде, в основному, справи, пов’язані з економічними і посадовими злочинами, а також провадження, пов’язані з господарською діяльністю підприємств різних форм власності.

Своєю сильною стороною вважає вміння швидко ухвалювати рішення, засновані на детальному знанні процесу, і цим ставити в глухий кут своїх процесуальних опонентів. В адвокатському ком’юніті кажуть, що його участь у справі означає задіяння всіх можливих інструментів для виснаження суду.

Серед його клієнтів багато гучних імен: бізнесмен і політик, засновник партії 5.10 Геннадій Балашов, член Вищої ради правосуддя Павло Гречковський, екс-нардеп Микола Мартиненко, голова Держслужби зайнятості Ярослав Кашуба, екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров, екс-парламентар Володимир Парасюк, бізнесмен і політик Геннадій Корбан і багато інших.

Нині більшість справ, що перебувають у провадженні компанії Адвокат Черезов і партнери, пов’язані з розслідуваннями, які проводили або проводить НАБУ і САП.

– З ентузіазмом я беруся за будь-яку справу, в якій компетентний. Для мене не буває резонансних або гучних справ. Просто я люблю це ремесло, – говорить Ігор Черезов про свою роботу.

Цікавий факт: на початку 90-х років, перш ніж стати керівником юридичного департаменту одного з найбільших харківських підприємств – ЗАТ ЕНАС – Ігор Черезов працював у правоохоронних органах цього міста.

Публічною людиною себе Ігор Черезов не вважає, проте визнає, що він відомий як успішний адвокат.

– Так, напевно, мене знають як адвоката. Мабуть, як успішного і грамотного адвоката в кримінальних справах.

Дмитро Гадомський, керуючий партнер компанії Axon Partners.

Дмитро Гадомський – не просто юрист, але ще і публіцист. Гострий на язик, він пише чудові тексти, таким чином, даючи можливість справі набути розголосу та популярності у профільному ком’юніті чаті мертвих юристів.

Сфери практик Дмитра Гадомського: корпоративне право, інтелектуальна власність (авторські права), кримінальна практика (захист обвинувачених), IТ-сфера (інтелектуальна власність на ПО), судова практика. Серед його клієнтів – BlaBlaCar, DMarket, Dream Team, rabota.ua, DOU, Prozorro, TripMyDream.

Віталій Сердюк, старший партнер юридичної компанії AVER LEX.

Віталій Сердюк – адвокат з 20-річним досвідом. Спеціалізується на кримінально-правовому захисті у складних, політично мотивованих справах, справах про посадові злочини і про незаконне переслідування бізнесу.

Очолював робочу групу з питань реформування кримінально-процесуального законодавства, яка була створена за ініціативи Асоціації правників України. Виступає спікером на ключових бізнес і юридичних заходах.

Віталій Сердюк є автором у виданнях Новое время, Delo.ua, Liga.net, спецпроєктах KyivPost, Юридична практика, Юридична газета, Український юрист. Його інтерв’ю опубліковані в багатьох європейських ЗМІ.

Віталію Сердюку довіряють свій захист політики, відомі громадські діячі, власники та топ-менеджери бізнесу. Можна сміливо сказати, що як юрист Віталій Сердюк не боїться токсичності своїх клієнтів. Адже він пройшов кар’єрний шлях від захисту інтересів мешканців столиці з оскарженням повноважень глави КМДА (2009) – до захисту екс-президента України Віктора Януковича (2016 – теперішній час).

– Кримінальна галузь дуже складна і специфічна. І тут не до вибору, що подобається, а що ні. Кожен клієнт приходить до нас – зі своєю проблемою, бідою. Ми не виділяємо пріоритетних справ. Ми, як адвокати, завжди керуємося статтею 59 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину України професійну правову допомогу, – зазначає Віталій Сердюк.

На думку адвоката, сьогодні резонансні кримінальні провадження викликають великий інтерес серед громадськості та ЗМІ, а публічна сторона таких справ стає обов’язковою умовою участі у процесі, оскільки медійність допомагає відновити інформаційний баланс у суспільстві.

– У силу глибокої політизованості багатьох резонансних справ, в публічній площині часто звучить одностороння або, ще гірше, перекручена інформація. І якраз донесення чіткої позиції захисту допомагає показати громадськості реальну картину справ і встановити істину, – заявляє Віталій Сердюк.

