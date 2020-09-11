В Германии не исключают приостановку строительства Северного потока-2 из-за Навального

Власти Германии не исключают, что строительство газопровода Северный поток-2 может быть приостановлено из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, решение будет зависеть от России.

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— Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании отравления Навального, может внести вклад в то, чтобы такое решение о приостановке не было принято, — сказал он.

Маас отметил, что в отношении России необходимо применить санкции.

— Нельзя говорить о том, что, если санкции не действуют, тогда и не нужно их вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил, — добавил он.

Германия раскритиковала реакцию РФ на отравление Навального

Правительство Германии призвало Россию предоставить объяснения по делу об отравлении Навального.

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что нет никаких оснований сомневаться в том, что Навального хотели устранить с помощью Новичка.

Навальный был отравлен 20 августа. Тогда врачи определили его диагноз как нарушение обмена веществ и никаких ядов в крови и моче найдено не было. Состояние политика ухудшилось и он впал в кому.

В себя политик пришел лишь 10 сентября.