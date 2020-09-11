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Факты / Украина

Ермак прибыл в Берлин на переговоры советников нормандской четверки

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры на уровне советников Украины, Германии, Франции и России.

Возглавляет ее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также в состав входит глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, украинская сторона в очередной раз подтверждает большое стремление к установлению мира в Украине.

— Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров нормандской четверки в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения. Перемирие показало, что все возможно, если есть желание, – сказал он.

Ермак подчеркнул, что пришло время провести следующий саммит лидеров стран нормандского формата.

ермак

Встреча советников лидеров нормандской четверки

8 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече советников лидеров нормандской четверки планируют обсудить нарушение перемирия на Донбассе и гибель украинских военных.

По его словам, все ключевые партнеры Украины получили подробную информацию о нарушении перемирия на Донбассе.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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