Українська делегація прибула до Берліна на переговори на рівні радників України, Німеччини, Франції та Росії.

Очолює її міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Також до складу входить голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, українська сторона в черговий раз підтверджує велике прагнення до встановлення миру в Україні.

– Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів нормандської четвірки в Парижі. По кожному пункту ми надавали свої компромісні пропозиції. Перемир’я показало, що все можливо, якщо є бажання, – сказав він.

Єрмак підкреслив, що прийшов час провести наступний саміт лідерів країн нормандського формату.

Зустріч радників лідерів нормандської четвірки

8 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на зустрічі радників лідерів нормандської четвірки планують обговорити порушення перемир’я на Донбасі і загибель українських військових.

За його словами, всі ключові партнери України отримали детальну інформацію про порушення перемир’я на Донбасі.