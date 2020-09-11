PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Єрмак прибув до Берліна на переговори радників нормандської четвірки

Українська делегація прибула до Берліна на переговори на рівні радників України, Німеччини, Франції та Росії.

Очолює її міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Також до складу входить голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте: Дата зустрічі лідерів нормандської четвірки може з’явитися після зустрічі радників – Зеленський

За його словами, українська сторона в черговий раз підтверджує велике прагнення до встановлення миру в Україні.

– Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів нормандської четвірки в Парижі. По кожному пункту ми надавали свої компромісні пропозиції. Перемир’я показало, що все можливо, якщо є бажання, – сказав він.

Єрмак підкреслив, що прийшов час провести наступний саміт лідерів країн нормандського формату.

ермак

Зустріч радників лідерів нормандської четвірки

8 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на зустрічі радників лідерів нормандської четвірки планують обговорити порушення перемир’я на Донбасі і загибель українських військових.

За його словами, всі ключові партнери України отримали детальну інформацію про порушення перемир’я на Донбасі.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх