Минобороны показало тренировки зенитных ракетных войск (ФОТО)

На испытательном полигоне Ягорлык в Херсонской области 13 сентября проходят тренировки подразделений зенитных ракетных войск.

Оборудование боевых позиций и обустройство полевых лагерей происходит в рамках стратегических командно-штабных учениях Об’єднані зусилля-2020.

Главной целью учений является подготовка и отработка уничтожения вражеских воздушных целей.

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Надежный отпор: Минобороны показало тренировки подразделений зенитных ракетных войск / 4 фотографии

— Элементы этого беспрецедентного по размаху учения отработают почти на всех военных полигонах Украины, — говорится в сообщении.

В 2020 году руководителем подразделений ЗРВ в составе сводного зенитного ракетного полка стал генерал-майор Олег Струцинский — командующий воздушного командования Восток.

Тренировки проходят в максимально приближенных к боевым условиях: это поможет военнослужащим существенно укрепить опыт в ведении противовоздушной боя.

Береговой ракетный комплекс Нептун на вооружении ВСУ

В конце августа Минобороны приняло ракетный комплекс 360МЦ Нептун на вооружение Вооруженных Сил Украины.

360МЦ Нептун — отечественный ракетный комплекс крылатых ракет наземного базирования (с противокорабельной ракетой).

В случае запуска серийного производства комплексов Нептун, они станут неотъемлемой частью сдерживающей оружия ВСУ.