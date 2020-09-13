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Факти / Україна

Надійна відсіч: Міноборони показало тренування підрозділів зенітних ракетних військ

На випробувальному полігоні Ягорлик у  Херсонській області 13 вересня проходять тренування підрозділів зенітних ракетних військ.

Обладнання бойових позицій та облаштування польових таборів відбувається у рамках стратегічних командно-штабних навчаннях Об’єднані зусилля-2020.

Головною метою навчань є підготовка та відпрацювання знищення ворожих повітряних цілей.

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  • Міноборони показало тренування зенітних ракетних військ (ФОТО)
  • Міноборони показало тренування зенітних ракетних військ (ФОТО)
  • Міноборони показало тренування зенітних ракетних військ (ФОТО)
  • Міноборони показало тренування зенітних ракетних військ (ФОТО)
  • Міноборони показало тренування зенітних ракетних військ (ФОТО)
  • Міноборони показало тренування зенітних ракетних військ (ФОТО)
  • Міноборони показало тренування зенітних ракетних військ (ФОТО)
  • Міноборони показало тренування зенітних ракетних військ (ФОТО)
Надійна відсіч: Міноборони показало тренування підрозділів зенітних ракетних військ / 4 фотографии

– Елементи цього безпрецедентного за розмахом навчання відпрацюють майже на всіх військових полігонах України, – йдеться у повідомленні.

У 2020 році керівником підрозділів ЗРВ у складі зведеного зенітного ракетного полку став генерал-майор Олег Струцінський – командувач повітряного командування Схід.

Тренування проходять у максимально наближених до бойових умовах: це допоможе військовослужбовцям суттєво зміцнити досвід у веденні протиповітряного бою.

Береговий ракетний комплекс Нептун на озброєнні ЗСУ

Наприкінці серпня Міноборони прийняло ракетний комплекс 360МЦ Нептун на озброєння Збройних Сил України.

360МЦ Нептун –  вітчизняний ракетний комплекс крилатих ракет наземного базування (з протикорабельною ракетою).

Якщо відбудеться запуск серійного виробництва комплексів Нептун, вони стануть невід’ємною частиною стримуючої зброї ЗСУ.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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