Міноборони показало тренування зенітних ракетних військ (ФОТО)

На випробувальному полігоні Ягорлик у Херсонській області 13 вересня проходять тренування підрозділів зенітних ракетних військ.
Обладнання бойових позицій та облаштування польових таборів відбувається у рамках стратегічних командно-штабних навчаннях Об’єднані зусилля-2020.
Головною метою навчань є підготовка та відпрацювання знищення ворожих повітряних цілей.
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– Елементи цього безпрецедентного за розмахом навчання відпрацюють майже на всіх військових полігонах України, – йдеться у повідомленні.
У 2020 році керівником підрозділів ЗРВ у складі зведеного зенітного ракетного полку став генерал-майор Олег Струцінський – командувач повітряного командування Схід.
Тренування проходять у максимально наближених до бойових умовах: це допоможе військовослужбовцям суттєво зміцнити досвід у веденні протиповітряного бою.
Береговий ракетний комплекс Нептун на озброєнні ЗСУ
Наприкінці серпня Міноборони прийняло ракетний комплекс 360МЦ Нептун на озброєння Збройних Сил України.
360МЦ Нептун – вітчизняний ракетний комплекс крилатих ракет наземного базування (з протикорабельною ракетою).
Якщо відбудеться запуск серійного виробництва комплексів Нептун, вони стануть невід’ємною частиною стримуючої зброї ЗСУ.