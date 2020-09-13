Украина усилила охрану на границе с Беларусью

Государственная пограничная служба Украины усиленно охраняет границу с Беларусью и продолжает проводить необходимые меры безопасности.

Это делают для того, чтобы не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в частности незаконного пересечения границы группами лиц.

Госпогранслужба уверяет, что сейчас ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.

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Чтобы обеспечить надежную охрану, пограничники патрулируют территорию со служебными собаками, ведут наблюдения с технических постов, применяют автомобильный и авиационный транспорт.

Воздушное пространство постоянно мониторит пограничная авиация, используя также беспилотные летательные аппараты.

На водных участках границы дополнительно применяют катера Safe Boat 27.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граница с Беларусью может стать зоной уязвимости для Украины.

По его мнению, ситуация в Беларуси может сложиться так, что Россия укрепит свое влияние, из-за чего белорусско-украинская граница превратится в зону уязвимости.

Фото: Госпогранслужба