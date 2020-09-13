Україна посилила охорону на кордоні з Білоруссю

Державна прикордонна служба України посилено охороняє кордон з Білоруссю і продовжує проводити необхідні заходи безпеки.

Це роблять для того, щоб не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, зокрема незаконного перетинання кордону групами осіб.

Держприкордонслужба запевняє, що наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою та стабільною.

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Щоб забезпечити надійну охорону, прикордонники патрулюють територію зі службовими собаками, ведуть спостереження з технічних постів, застосовують автомобільний та авіаційний транспорт.

Повітряний простір постійно моніторить прикордонна авіація, використовуючи також безпілотні літальні апарати.

На водних ділянках кордону додатково застосовують катери Safe Boat 27.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кордон із Білоруссю може стати зоною уразливості для України.

На його думку, ситуація в Білорусі може скластися так, що Росія зміцнить свій вплив, через що українсько-білоруський кордон перетвориться на зону вразливості.

Фото: Держприкодонслужба