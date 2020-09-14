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Факты / Украина / Общество

Киев в оранжевой зоне: что запрещено с 14 сентября

В четверг, 10 сентября, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила разделение на зоны карантина в Украине.

Согласно новому разделению, Киев попал в оранжевую карантинную зону. Новые правила начинают действовать с 14 сентября.

Что вводится с 14 сентября в Киеве:

  • в общественных зданиях и транспорте — маска;
  • посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
  • заполненность кинотеатров и театров — не более 50%;
  • перевозки пассажиров в общественном транспорте только по количеству мест для сидения;
  • запрещается посещать учреждения социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста;
  • запрещается работа хостелов;
  • развлекательные заведения и рестораны не могут работать ночью;
  • запрет на плановые госпитализации в больницах;
  • спортзалы могут принимать только 1 человека на 10 м²;
  • ограничения для массовых мероприятий — один человек на 20 м² и не более 100 посетителей.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Коронавирус в Украине

Ежедневная статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что по состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в Украине зафиксировали 156 797 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 2 400 инфицированных Covid-19, что свидетельствует о минимальном ослаблении динамики заболеваемости.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (17 429) и Харьковской области (12 853).

Фото: Dreamstime

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