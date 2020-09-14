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Факты / Украина / Политика

В ТКГ появится новая должность — Резников назвал обязанности

В украинской делегации в ТКГ появится новая должность — пресс-секретарь. Это будет человек, который будет собирать информацию, систематизировать и озвучивать единую позицию по работе группы.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире Свободы слова на ICTV.

Председатель ТКГ Леонид Кравчук и член группы Витольд Фокин несколько раз делали резкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию народа. Более того, от них могли открещиваться и МИД Украины, и Офис президента.

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По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, такая ситуация сложилась из-за чрезмерной открытости политиков перед обществом.

— Относительно заявлений Фокина, мы с ним общались. В частности относительно заявления о тотальной амнистии для представителей ОРДЛО. Я поддерживаю ряд законов о переходном правосудии, в частности закон об амнистии. В свое время этот вопрос поднимался и в ООН, об этом говорится и в Минских соглашениях, но четко исключаются те, у кого руки в крови, — подчеркнул Резников.

По его словам, путаница возникла из-за того, что издание, которое публиковало это заявление в рамках своего интервью с Витольдом Фокиным, вырезали часть цитаты.

Заявление Фокина

Заместитель главы делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за предоставление особого статуса для всей территории Донбасса.

Важным переходным этапом для оккупированных территорий он назвал всеобщую амнистию и проведение выборов.

Источник: Свобода слова

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