У ТКГ з’явиться нова посада – Резніков назвав обов’язки

В українській делегації в ТКГ з’явиться нова посада – прес-секретар. Це буде людина, яка збиратиме інформацію, систематизуватиме та озвучуватиме єдину позицію щодо роботи групи.

Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час ефіру Свободи слова на ICTV.

Голова ТКГ Леонід Кравчук та член групи Вітольд Фокін кілька разів робили різкі заяви, які викликали неоднозначну реакцію народу. Ба більше, від них могли відмежовуватися і МЗС України, й Офіс президента.

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За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, така ситуація склалася через надмірну відкритість політиків перед суспільством.

– Щодо заяв Фокіна, то ми з ним спілкувалися. Зокрема стосовно заяви про тотальну амністію для представників ОРДЛО. Я підтримую низку законів про перехідне правосуддя, зокрема закон про амністію. Свого часу це питання піднімалося й в ООН, про це йдеться і в Мінських угодах, але чітко викреслюються ті, у кого руки в крові, – підкреслив Резніков.

За його словами, плутанина виникла через те, що видання, яке публікувало цю заяву в рамках свого інтерв’ю з Вітольдом Фокіним, вирізало частину цитати.

Заява Фокіна

Заступник голови делегації у ТКГ Вітольд Фокін виступив за надання особливого статусу для всієї території Донбасу.

Важливим перехідним етапом для окупованих територій він назвав загальну амністію та проведення виборів.