Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли ООС из гранатометов

За прошедшие сутки, 13 сентября, боевики дважды нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС.

Ряд неприцельных выстрелов из гранатометов было зафиксировано вблизи Песков и Авдеевки.

Украинские военные огонь не открывали: среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет.

Читайте: Какой ценой и на чьих условиях наступит мир на Донбассе

Также 13 сентября военнослужащие пришли на помощь спасателям ГСЧС неподалеку от Николаевки и Марьинки и ликвидировали три пожара.

С начала понедельника, 14 сентября, нарушения режима прекращения огня не обнаружено.

Тренировки ЗРВ на Херсонщине

13 сентября на испытательном полигоне Ягорлык прошли тренировки подразделений зенитных ракетных войск в рамках учений Об’єднані зусилля-2020.

Целью учений стали подготовка и отработка уничтожения вражеских воздушных целей.

Минобороны показало фотоотчет военных тренировок и заверило, что подобные учения отработают почти на всех военных полигонах Украины.

Источник: Штаб ООС

Фото: ukraine.military