Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли ООС из гранатометов

За прошедшие сутки, 13 сентября, боевики дважды нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС.
Ряд неприцельных выстрелов из гранатометов было зафиксировано вблизи Песков и Авдеевки.
Украинские военные огонь не открывали: среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет.
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Также 13 сентября военнослужащие пришли на помощь спасателям ГСЧС неподалеку от Николаевки и Марьинки и ликвидировали три пожара.
С начала понедельника, 14 сентября, нарушения режима прекращения огня не обнаружено.
Тренировки ЗРВ на Херсонщине
13 сентября на испытательном полигоне Ягорлык прошли тренировки подразделений зенитных ракетных войск в рамках учений Об’єднані зусилля-2020.
Целью учений стали подготовка и отработка уничтожения вражеских воздушных целей.
Минобороны показало фотоотчет военных тренировок и заверило, что подобные учения отработают почти на всех военных полигонах Украины.
Источник: Штаб ООС
Фото: ukraine.military