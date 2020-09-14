PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Українські позиції на Донбасі обстріляли з гранатометів

Протягом минулої доби, 13 вересня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню у районі проведення ООС.

Низку неприцільних пострілів з гранатометів було зафіксовано поблизу Пісків та Авдіївки.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали: серед особового складу ООС бойових втрат та поранень немає.

Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли ООС із гранатометів

Читайте: Якою ціною та на чиїх умовах настане мир на Донбасі

Також 13 вересня військовослужбовці прийшли на допомогу рятувальникам ДСНС неподалік Миколаївки та Мар’їнки та ліквідували три пожежі.

З початку понеділка, 14 вересня, порушення режиму припинення вогню не виявлено.

Тренування ЗРВ на Херсонщині

13 вересня на випробувальному полігоні Ягорлик пройшли тренування підрозділів зенітних ракетних військ у рамках навчань Об’єднані зусилля-2020.

Метою навчань стали підготовка та відпрацювання знищення ворожих повітряних цілей.

Міноборони показало фотозвіт військових тренувань та запевнило, що схожі навчання відпрацюють майже на всіх військових полігонах України.

Джерело: Штаб ООС

Фото: ukraine.military

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх