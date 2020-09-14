Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли ООС із гранатометів

Протягом минулої доби, 13 вересня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню у районі проведення ООС.
Низку неприцільних пострілів з гранатометів було зафіксовано поблизу Пісків та Авдіївки.
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали: серед особового складу ООС бойових втрат та поранень немає.
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Також 13 вересня військовослужбовці прийшли на допомогу рятувальникам ДСНС неподалік Миколаївки та Мар’їнки та ліквідували три пожежі.
З початку понеділка, 14 вересня, порушення режиму припинення вогню не виявлено.
Тренування ЗРВ на Херсонщині
13 вересня на випробувальному полігоні Ягорлик пройшли тренування підрозділів зенітних ракетних військ у рамках навчань Об’єднані зусилля-2020.
Метою навчань стали підготовка та відпрацювання знищення ворожих повітряних цілей.
Міноборони показало фотозвіт військових тренувань та запевнило, що схожі навчання відпрацюють майже на всіх військових полігонах України.
Джерело: Штаб ООС
Фото: ukraine.military