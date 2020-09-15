Новая встреча политсоветников в нормандском формате состоится в течение 10 дней.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Он также добавил, что все лидеры нормандской четверки дали согласие на проведение саммита, который может пройти после второй встречи их помощников.

— Не могу обещать, но, кажется, в течение 10 дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече, — сказал он.

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Встреча советников нормандской четверки

Представитель РФ Дмитрий Козак на встрече советников исключил возможность проведения новой встречи лидеров нормандского формата.

Козак уверен, что саммит может пройти, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

Встреча советников стран-участниц нормандского формата состоялась 11 сентября.