Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 7% для представителей культуры, туризма и креативных индустрий.

За решение проголосовали 273 народных депутатов.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, в этой сфере многие работают в офлайне, поэтому они могут облагаться ставкой НДС в размере 7%.

Также из-за больших трат, которые отели понесли из-за карантина, предлагается установить ставку НДС на уровне 7% для операций по поставке услуг временного размещения.

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Чтобы поддержать культуру Верховная Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс Украины.

Законопроект предлагает не облагать налогами на прибыль предприятия, доходы физических лиц, единым налогом доходы в виде культурного гранта.

Также предлагается не облагать налогом импорт товаров, которые входят в состав национального кинематографического наследия.

Проект государственного бюджета на 2021 год уже направили на рассмотрение правительства. В Минфине заверили, что это бюджет возможностей для развития. Также среди главных задач оказалось и развитие культуры.