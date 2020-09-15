У вівторок, 15 вересня, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) до 7% для представників культури, туризму і креативних індустрій.

За рішення проголосували 273 народних депутатів.

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, в цій сфері багато працюють в офлайні, тому вони можуть обкладатися ставкою ПДВ в розмірі 7%.

Також через великі витрати, які готелі понесли через карантин, пропонується встановити ставку ПДВ на рівні 7% для операцій з постачання послуг тимчасового розміщення.

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Щоб підтримати культуру Верховна Рада планує внести зміни до Податкового кодексу України.

Законопроект пропонує не обкладати податками на прибуток підприємства, доходи фізичних осіб, єдиним податком доходи у вигляді культурного гранту.

Також пропонується не оподатковувати імпорт товарів, які входять до складу національної кінематографічної спадщини.

Проект державного бюджету на 2021 рік вже направили на розгляд уряду. У Мінфіні запевнили, що це бюджет можливостей для розвитку. Також серед головних завдань виявився і розвиток культури.