Загрузка гостиниц в Одессе в августе 2020 года составила в среднем 68%. При этом для многих будет неожиданным, что гостиницы, расположенные в центре города, достигли 70% показателя в загрузке.

Отели в курортных зонах Аркадия и Ланжерон загрузились в августе на 65%. Об этом свидетельствуют данные исследования отельного рынка Hotel Matrix.

Средний тариф на номер (ADR) в гостиницах Одессы составил в августе 2,3 тыс. грн.

В то же время ADR гостиниц у моря в августе составил 2,9 тыс. грн, а доходность в расчете на номер (RevPAR) составила 2 тыс. грн.

Для гостиниц в центре Одессы показатели ADR в августе составили 1,7 тыс. грн, RevPAR – 1,1 тыс. грн.

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Исследование Hotel Matrix коснулось гостиниц с совокупным номерным фондом более 1,7 тыс., из которых 45% составили 4-звездочные отели, 32% – 5-звездочные.

По данным компании, в Одессе насчитывается 255 гостиниц с общим номерным фондом 6,572 тыс. номеров.

Продажа отеля Днепр

Фонд государственного имущества Украины в конце июля провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО Гостиница Днепр.

Отель продан за 1 млрд 111 млн грн.

Объект выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн, но уже в первом туре торгов цена выросла почти в 10 раз — до 711 млн грн.