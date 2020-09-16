Завантаження готелів в Одесі в серпні 2020 року становила у середньому 68%. При цьому для багатьох буде несподіваним, що готелі, розташовані в центрі міста, досягли 70% показника в завантаженні.

Готелі в курортних зонах Аркадія та Ланжерон завантажилися в серпні на 65%. Про це свідчать дані дослідження готельного ринку Hotel Matrix.

Середній тариф на номер (ADR) в готелях Одеси становив у серпні 2,3 тис. грн.

У той же час ADR готелів біля моря в серпні становив 2,9 тис. грн, а прибутковість у розрахунку на номер (RevPAR) – 2 тис. грн.

Для готелів в центрі Одеси показники ADR в серпні склали 1,7 тис. грн, RevPAR – 1,1 тис. грн.

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Дослідження Hotel Matrix зачепило готелі з сукупним номерним фондом понад 1,7 тис., з яких 45% становили 4-зіркові готелі, 32% – 5-зіркові.

За даними компанії, в Одесі налічується 255 готелів із загальним номерним фондом 6,572 тис. номерів.

Продаж готелю Дніпро

Фонд державного майна України у кінці липня провів аукціон з продажу 100% пакету акцій АТ Готель Дніпро.

Готель продано за 1 млрд 111 млн грн.

Об’єкт виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн, але вже у першому турі торгів ціна зросла майже в 10 разів – до 711 млн грн.