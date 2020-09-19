Досрочно прекратить 14-дневную самоизоляцию отныне можно на восьмой день.

О новых требованиях сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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— На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание. Почему на восьмой? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде, — отметил министр.

Но сделать это можно только за свой счет.

После завершения 14-дневного самоизоляции сдавать ПЦР-тест на Covid-19 необязательно. Проходить тест стоит только, если есть симптомы, отметил министр.

Тесты на Covid-19 после самоизоляции

Тест на коронавирус перед плановой госпитализацией и после окончания самоизоляции отныне не нужен. Но при одном условии — если нет симптомов острого респираторного заболевания.

Школьники, находившихся на самоизоляции, через 14 дней должны делать ПЦР-тест только при наличии симптомов коронавируса.