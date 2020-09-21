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Факты / Украина / Политика

Фокин предлагает создать временное правительство в ОРДЛО

Для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе, нужно создать на этой территории временное международное правительство.

Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в интервью Украинскому радио.

Он подчеркнул, что это сугубо его личное мнение. Фокин отметил, что не понимает, почему местные выборы отменили.

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— Я полностью согласен с тем, что прежде чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность. Здесь нет вопросов. Но каким образом обеспечить безопасность — это должны руководители страны думать.

В качестве одного из средств я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать временное международное правительство на территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине, — заявил он.

Фокин в ТКГ

18 августа Витольда Фокина назначили первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе.

Фокин выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донбасса.

Важным переходным этапом для оккупированных территорий он называет всеобщую амнистию и проведение выборов.

Источник: Украинское радио

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