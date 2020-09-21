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Факти / Україна / Політика

Фокін пропонує створити тимчасовий уряд в ОРДЛО

Для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі, потрібно створити на цій території тимчасовий міжнародний уряд.

Про це заявив перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін в інтерв’ю Українському радіо.

Він підкреслив, що це суто його особиста думка, та зазначив, що не розуміє, чому місцеві вибори скасували.

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– Я цілком згоден із тим, що перш ніж проводити вибори, потрібно забезпечити безпеку. Тут немає питань. Але яким чином забезпечити безпеку – це повинні керівники країни думати.

У якості одного із засобів я запропонував використовувати мандат Ради Безпеки ООН і утворити тимчасовий міжнародний уряд на територіях, які зараз не підконтрольні Україні, – заявив він.

Фокін у ТКГ

18 серпня Вітольда Фокіна призначили першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі.

Фокін виступає за надання особливого статусу для всієї території Донбасу.

Важливим перехідним етапом для окупованих територій він називає загальну амністію та проведення виборів.

Джерело: Українське радіо

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