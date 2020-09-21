Фокін пропонує створити тимчасовий уряд в ОРДЛО

Для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі, потрібно створити на цій території тимчасовий міжнародний уряд.
Про це заявив перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін в інтерв’ю Українському радіо.
Він підкреслив, що це суто його особиста думка, та зазначив, що не розуміє, чому місцеві вибори скасували.
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– Я цілком згоден із тим, що перш ніж проводити вибори, потрібно забезпечити безпеку. Тут немає питань. Але яким чином забезпечити безпеку – це повинні керівники країни думати.
У якості одного із засобів я запропонував використовувати мандат Ради Безпеки ООН і утворити тимчасовий міжнародний уряд на територіях, які зараз не підконтрольні Україні, – заявив він.
Фокін у ТКГ
18 серпня Вітольда Фокіна призначили першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі.
Фокін виступає за надання особливого статусу для всієї території Донбасу.
Важливим перехідним етапом для окупованих територій він називає загальну амністію та проведення виборів.
Джерело: Українське радіо