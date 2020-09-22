ГБР возглавил Алексей Сухачев: биография и декларация

Исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований будет Алексей Сухачев.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В августе 2020 года Сухачев был назначен заместителем директора ведомства.

С 2017 до 2019 года он работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. Затем два года проходил военную службу в Службе внешней разведки.

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Алексей Сухачев — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук. Образование и.о. директора ГБР получил в юридической академии в Харькове.

Закон о ГБР

Закон о перезагрузке ГБР парламентарии приняли 3 декабря 2019 года, а 24 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно этому закону, досрочно прекратил полномочия главы Роман Труба и его заместители. Согласно новому закону, глава Бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия между заместителями, как это определял предыдущий закон. Также директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Среди важных нововведений это то, что ГБР теперь не центральный орган исполнительной власти, а государственный правоохранительный орган.

Директора ГБР назначает президент Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

После Трубы ведомство возглавляла Ирина Венедиктова, после нее Александр Соколов.