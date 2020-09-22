ДБР очолив Олексій Сухачов: біографія та декларація

Виконувати обов’язки директора Державного бюро розслідувань буде Олексій Сухачов.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У серпні 2020 року Сухачов був призначений заступником директора відомства.

З 2017 до 2019 року він працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України. Потім два роки проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки.

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Олексій Сухачов – заслужений юрист України, доктор юридичних наук. Освіту в.о. Директора ДБР здобував в юридичній академії у Харкові.

Декларація Сухачова

Згідно із декларацією Олексія Сухачова, він не володіє ні квартирою, ні будинком, проте має право безоплатного користування квартири Баєвої Галини.

Їздить керівник ДБР на Toyota Camry вартістю 226 тис. грн. Дружина Сухачова Олена володіє автомобілем марки Lexus за 420 тис. грн.

У подружжя на банківських рахунках $39 тис. і близько 300 тис. грн.

Закон про ДБР

Закон про перезавантаження ДБР парламентарії ухвалили 3 грудня 2019 року, а 24 грудня його підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно з цим законом, достроково припинив повноваження глави Роман Труба та його заступники. Згідно з новим законом, глава Бюро самостійно здійснюватиме керівництво органом, не розділяючи повноваження між заступниками, як це визначав попередній закон. Також директор ДБР отримує повноваження особисто призначати і звільняти своїх заступників.

Серед важливих нововведень це те, що ДБР тепер не центральний орган виконавчої влади, а державний правоохоронний орган.

Директора ДБР призначає президент України за поданням комісії після проведення конкурсу.

Після Труби відомство очолювала Ірина Венедіктова, а після неї – Олександр Соколов.