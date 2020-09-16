Аннексия Крыма: ГБР назвало пять основных причин оккупации

Государственное бюро расследований установило истинные причины и условия, способствовавшие аннексии Крымского полуострова и развалу ВСУ.

Согласно результатам следствия, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались еще в 2012 году и продолжались до вторжения российских боевых подразделений в Крым в феврале 2014 года.

В государственной измене подозревают президента-беглеца Виктора Януковича, министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева, а также начальника Генштаба и Главнокомандующего ВСУ Дмитрия Саламатина.

Также следователи ГБР определили пять главных причин, которые привели к оккупации Крыма.

Первая — преступное сокращение ВСУ. Поскольку в течение 2012-2013 годов предельную численность ВСУ уменьшили с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих.

Второй причиной стал подрыв состояния мобилизационной готовности. В частности, в 2013 году сократили половину от штатной численности военкоматов, поэтому военные части были укомплектованы лишь на 25-55%.

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ГБР назвало пять основных причин аннексии Крыма Россией в 2014 / 5 фотографий

Третья причина — уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма. Управление системой ПВО Крыма передали в командование ВМС Украины на полуострове, которое впоследствии перешло на сторону врага.

Незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов стали четвертой причиной. Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны.

Это помешало ВСУ сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

Непринятие Вооруженными силами мер по реагированию на внешние угрозы также сыграло немалую роль. Ведь многочисленные сообщения разведки четко указывали на подготовку наступательной операции со стороны РФ еще в конце 2013 — начале 2014 годов.

В результате все эти факторы в совокупности и стали причинами аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Источник: ГБР

Фото: ГБР