Это просто трэш какой-то: Степанов возмущен проведением фестиваля в Запорожье

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что в Запорожской области стремительно будет расти заболевания Covid-19 после празднования фестиваля Khortytsia Freedom.

— У нас в Запорожской области за последние сутки заболели 100 человек. Я вчера увидел фотографии по проведению праздника Khortytsia Freedom, на котором собрались, я думаю, десятки тысяч людей. Был концерт. Вопрос к организаторам этих праздников — к местной власти, насколько я понимаю: вам просто не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных “лидерах” по количеству заболевавших за каждый день?

21 сентября глава Минздрава провел совещание с мэрами городов и областных центров.

— Мы договорились, что мы не играем в политику и не используем Covid-19 в политической борьбе. У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Простите, это просто трэш какой-то — то, что вы делаете. У меня просто нет другого слова, когда я увидел эти фотографии, по проведению этого события, — отметил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что обратится к коллегам, которые отвечают за меры контроля по реагированию и составления протоколов.

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Фестиваль Khortytsia Freedom 2020 состоялся 19-20 сентября в запорожском парке Металлургов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 181 237 человек, за сутки обнаружили 2 884 новых случая.

За время пандемии умерло от вируса 3 642 граждан, за сутки — 59. Выздороветь удалось почти 80 тыс. украинцам, за сутки — 1 717.