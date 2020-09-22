Це просто треш якийсь: Степанов обурений проведенням фестивалю у Запоріжжі

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов впевнений, що у Запорізькій області стрімко зростатиме захворювання Covid-19 після святкування фестивалю Khortytsia Freedom.

– У нас у Запорізькій області за останню добу захворіли 100 осіб. Я вчора побачив світлини з проведення свята Khortytsia Freedom, на якому зібралися, я думаю, десятки тисяч людей. Був концерт. Питання до організаторів цих свят – до місцевої влади, наскільки я розумію: вам просто не дає спокою, що ви не знаходитеся у своєрідних “лідерах” по кількості захворюваних кожного дня?

21 вересня очільник МОЗ провів нараду з мерами міст та обласних центрів.

– Ми домовилися, що ми не граємо в політику і не використовуємо Covid-19 у політичній боротьбі. У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, це просто треш якийсь – те, що ви робите. У мене просто немає іншого слова, коли я побачив ці світлини, з проведення цієї події, – зазначив Степанов.

Голова МОЗ наголосив, що звернеться до колег, які відповідають за заходи контролю щодо реагування і складання протоколів.

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Фестиваль Khortytsia Freedom-2020 відбувся 19-20 серпня у запорізькому парку Металургів.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 181 237 осіб, за добу виявили 2 884 нові випадки.

За час пандемії 3 642 громадян померло від вірусу, за добу – 59. Одужати вдалося майже 80 тис. українцям, за добу – 1 717.