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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось — економист

Украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось после падения во II квартале 2020 года.

Об этом говорится в прогнозе инвестиционной компании Dragon Capital.

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Это улучшение вызвано двумя факторами:

  • стремительным восстановлением внешнего спроса после падения в марте-апреле;
  • доходы населения, что пострадали от карантина умеренней, чем прогнозировалось.

Обновленный прогноз предполагает, что на фоне распространения коронавируса, темпы восстановления экономики замедлятся в ближайшие месяцы.

— Учитывая V-образную динамику в большинстве секторов в феврале-июле, мы улучшили прогноз реального ВВП на 2020 год до -5,5% г/г, по сравнению с -7,2% ранее, — считает главный экономист компании Елена Белан.

У Dragon Capital считают, что повторное введение жесткого общенационального карантина маловероятно, несмотря на рост заболеваемости.

Рост украинской экономики продолжится в 2021 году на фоне восстановления мировой экономики.

— Представленный в парламент бюджет с плановым дефицитом 6% ВВП указывает на отсутствие у власти аппетита к улучшению состояния государственных финансов, как произошло во время предыдущего кризиса 2014-15 годов, — говорится в отчете.

Экономика Украины сможет вернуться к докризисному уровню уже до конца 2021 года, считают в инвесткомпании.

Прогноз Standard & Poors

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors прогнозирует спад украинской экономики на 6% до конца 2020 года. Однако в начале 2021 года начнется процесс восстановления, который зафиксируется на показателе 4%.

На фоне падения ВВП ожидается рост курса доллара в Украине.

Источник: Dragon Capital

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