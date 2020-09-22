Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины, который усиливает ответственность за похищение авто.

Изменения в статью 289 УК Украины Верховная Рада приняла 3 сентября 2020 (законопроект №3301).

Теперь за незаконное завладение транспортным средством угонщику угрожает не штраф, а ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Если незаконные действия совершили с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны или стоимость авто составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, то угонщику грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Похищение авто, совершенное группой лиц, с насилием или стоимость транспортного средства более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Усиление ответственности за похищение авто

На заседании 3 сентября Верховная Рада ужесточила ответственность за угон транспортного средства.

За документ проголосовали 309 народных депутатов.