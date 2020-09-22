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Факти / Україна

В Україні саджатимуть за викрадення авто – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України, який посилює відповідальність за викрадення авто.

Зміни до статті 289 КК України Верховна Рада ухвалила 3 вересня 2020 року (законопроект №3301).

Відтепер за незаконне заволодіння транспортним засобом викрадачеві загрожує не штраф, а обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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Якщо незаконні дії вчинили з використанням електронних пристроїв для втручання у роботу технічних засобів охорони чи вартість авто становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то викрадачеві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Викрадення авто, вчинене групою осіб, у поєднанні з насильством або вартість транспортного засобу понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, карається позбавленням волі на строк від восьми до 12 років.

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

Посилення відповідальності за викрадення авто

На засіданні 3 вересня Верховна Рада посилила відповідальність за викрадення транспортного засобу.

За документ проголосували 309 народних депутатів.

Джерело: Офіс президента

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