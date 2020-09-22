Есть прогресс: в ОП ожидают миссию МВФ осенью в онлайн-режиме

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о том, чтобы визит миссии МВФ в нашу страну состоялся осенью 2020 года.

Киев ожидает, что визит миссии МВФ в Украину состоится “по-новому” из-за пандемии – в онлайн-режиме, заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив.

— Мы находимся в постоянном диалоге с МВФ по всем вопросам программы. Есть прогресс в структурных маяках, которые запланированы на август, сентябрь, октябрь. И мы фокусируемся на том, чтобы эти структурные маяки были выполнены, — сказала она.

Нарушен план сотрудничества Украины и МВФ

После выделения $2,1 млрд первого транша новой 18-месячной программы stand-by для Украины МВФ и Киев планировали четыре раза пересмотреть программу.

Первый пересмотр программы был намечен на 13-23 июля, но работа виртуальной миссии была сорвана.

Киев предупредили об ухудшении отношений с МВФ

Аналитики Oxford Eсonomics и другие источники заявили, что программа stand-by фактически поставлена на паузу, а промедление с реформами в Украине грозит Киеву ухудшением отношений с МВФ.

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Минфин назвал “паузу” в программе stand-by слухами

21 сентября министр финансов Сергей Марченко назвал информацию о якобы паузе в сотрудничестве Киева с МВФ слухами и заявил, что миссия фонда будет работать в Украине в октябре или ноябре.