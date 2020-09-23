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Факты / Украина / Политика

Нечего бояться: Зеленский призывает провести новые выборы в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проведение честных выборов президента Беларуси является лучшим выходом из кризисной ситуации, сложившейся в стране.

— Честные выборы президента Беларуси – лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа.

Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе, — сказал он в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Зеленский отметил, что такой кризис влияет не только на соседние с Беларусью страны, и события в этой стране уже имеют последствия для Европы.

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ЕС не признает Лукашенко президентом Беларуси

Лукашенко заявил о победе на президентских выборах в августе 2020 после того, как официальные результаты дали ему 80% голосов, а 10% — главному сопернику Светлане Тихановской.

ЕС заявил, что не признает Лукашенко президентом Белоруссии, и пообещал продлить санкции против его режима в ответ на жестокие попытки белорусских властей подавить протесты несогласных с результатами выборов.

Введение ограничительных мер ЕС против Беларуси до сих пор откладывается.

Источник: Офис президента

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