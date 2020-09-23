Немає чого боятися: Зеленський закликає провести нові вибори у Білорусі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що проведення чесних виборів президента Білорусі є найкращим виходом із ситуації, що склалася у кризової ситуації країни.

– Чесні вибори президента Білорусі – кращий вихід з цієї кризи. Якщо кандидати впевнені у своїй перемозі, то нема чого боятися ще одних виборів. Це дії влади, яка не боїться свого народу. Я також наголошую, що повинен бути діалог з суспільством, треба уникати насильства. Це дії влади, яка дбає про свій народ, – сказав він в інтерв’ю словацькому виданню Hospodárske noviny.

Зеленський зазначив, що така криза впливає не тільки на сусідні з Білоруссю країни, бо протести у Мінську мають наслідки для всієї Європи.

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ЄС не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Лукашенко заявив про перемогу на президентських виборах у серпні 2020 року після того, як офіційні результати дали йому 80% голосів, а 10% – головному супернику Світлані Тихановській.

ЄС заявив, що не визнає Лукашенка президентом Білорусі, і пообіцяв продовжити санкції проти його режиму у відповідь на жорстокі спроби білоруської влади придушити протести незгодних із результатами виборів.

Введення обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі досі відкладається.