Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами держав G7.

У ході зустрічі сторони обговорили ситуацію довкола Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України, повідомили в Офісі президента.

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Глава держави пообіцяв послам G7 захищати незалежність антикорупційних органів.

– Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість їх роботи. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів, – наголосив він.

Щодо економічних перспектив країни Зеленський заявив, що влада прагне закласти основу для стійкого динамічного розвитку України.

Також він зазначив, що стоїть на позиції збереження незалежності Національного банку України.

КСУ та НАБУ

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними низку положень у законі про НАБУ.

Суд визнав, що у президента України немає повноважень призначати чи звільняти директора НАБУ.

На думку політологів, ситуація з судом пов’язана зі спробами українських активістів вплинути на формування комісії з вибору глави.