Полиция получат на вооружение электрошокеры

Национальная полиция Украина принимает на вооружение электрошокеры.

Это сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но в отличие от боевых пистолетов не причиняет ему тяжелые ранения.

Полиция начнет использовать первые 200 единиц TASER X2 в период с сентября по октябрь. Цена одного тайзера — $2 тис. (56,3 тис. грн. — Ред.).

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Эти спецсредства являются абсолютно новым инструментом для правоохранителей Украины.

— Оснащение наших подразделений таким инновационным устройством сделает их работу по обеспечению общественного порядка намного эффективной, — считает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Электрошокером подожгли мужчину

Во Франции полицейский поджег электрошокером мужчины. Инцидент произошел, когда пристав пришел к потерпевшему, чтобы конфисковать автомобиль по решению суда.

Ранее мужчина угрожал сжечь машину, если у него захотят ее отобрать, потому пристав отправился к нему с полицейскими.