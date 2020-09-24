Поліція отримають на озброєння електрошокери

Національна поліція України приймає на озброєння електрошокери.

Це сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює правопорушника, але на відміну від бойових пістолетів не завдає йому тяжких поранень.

Поліція почне використовувати перші 200 одиниць TASER X2 у період з вересня по жовтень. Ціна одного тайзера – $2 тис. (56,3 тис. грн. – Ред.).

Читайте: У РФ поліцейські електрошокером “будили” пасажира таксі. Чоловік помер

Ці спецзасоби є абсолютно новим інструментом для правоохоронців нашої країни.

– Оснащення наших підрозділів таким інноваційним пристроєм зробить їхню роботу щодо забезпечення громадського порядку набагато ефективною, – вважає заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Електрошокером підпалили чоловіка

У Франції поліцейський підпалив електрошокером чоловіка. Інцидент стався, коли пристав прийшов до потерпілого, щоб конфіскувати автомобіль за рішенням суду.

Раніше чоловік погрожував спалити машину, якщо у нього захочуть її відібрати, тому пристав відправився до нього з поліцейськими.