Під Харковом чоловік убив вагітну жінку

Під Харковом у селі Стара Покровка знайшли тіло 37-річної жінки з тяжкими тілесними ушкодженнями. За даними правоохоронних органів, вона перебувала на сьомому місяці вагітності.

Співробітникам Чугуївського відділу поліції вдалося затримати вбивцю. Ним став 48-річний чоловік жінки, якого раніше уже судили за нанесення тілесних ушкоджень.

За попередньою інформацією, причинию скоєння злочину стала сварка, після якої чоловік у стані алкогольного сп’яніння почав бити жінку. Від отриманих травм вона загинула.

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Затриманому загрожує довічне позбавлення волі згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В Одесі чоловік напав на перехожого з ножем

У дворах Приморського району Одеси 43-річний чоловік порізав перехожого. Причиною агресії стала словесна сварка і те, що поранений гуляв з собакою без намордника.

Поліції вдалося затримати нападника, а потерпілого забрали до лікарні.

Джерело: Поліція Харківської області