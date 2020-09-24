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Факти / Україна

Відмовилися вдягти маски: у Києві подружжя зняли з авіарейсу до Анталії

Українська подружня пара потрапила до скандалу на авіарейсі Київ-Анталія.

Туристів вивели із літака через відмову вдягнути маски.

На прохання дотримуватися правил перебування у літаку чоловік відповів грубою лайкою.

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Одна із пасажирок, яка розповіла про інцидент у своєму Facebook, підтвердила, що через примху подружжя рейс було затримано на годину.

– Через півгодини прикордонники вивели їх під аплодисменти пасажирів із літака. Ще півгодини в багажному відділенні копирсалися, щоб знайти своъ валізи.

У соцмережах схвально оцінили принциповість прикордонників та екіпажу рейсу.

Відмовилися вдягти маски: у Києві подружжя зняли з авіарейсу до Анталії

В Іспанії українця висадили з літака

На початку серпня в Іспанії екстрено посадили літак через українця без медичної маски.

Інцидент стався на рейсі з острову Гран-Канарія до Мадрида.

Спочатку п’яний чоловік просто відмовлявся вдягнути маску, потім почав лаятися, а в кінці навіть погрожував пасажирам, які сиділи поруч.

Українця передали місцевим правоохоронцям, після чого літак продовжив рух до Мадрида.

Джерело: Леся Войтицкая

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