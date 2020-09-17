В Сумах на остановке Вишневый сад в троллейбус зашли две женщины, одна из них — без защитной маски.

Кондуктор Светлана сделала замечание пассажирке и обязала ее надеть маску, если та хочет продолжить поездку.

Однако требование кондуктора у нетрезвой женщины вызвало всплеск агрессии. Она начала нецензурно ругаться, оскорблять кондуктора, даже попыталась выяснить отношения с водителем.

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Когда кондуктор вышла из салона, чтобы вызвать правоохранителей, пассажирка набросилась на нее. Кондуктор получила удар в лицо, затем и по рукам, ногам, телу. Остановить драку и утолить пьяную женщину смогли только прибывшие на место полицейские.

В результате происшествия у кондуктора врачи зафиксировали многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке.











Сделала замечание из-за отсутствия маски: в Сумах пассажирка избила кондуктора / 3 фотографии

В Одессе пьяная мать гуляла с младенцем

17 сентября в Одессе нетрезвая 36-летняя женщина разгуливала на дороге с четырехмесячным мальчиком в коляске.

Прохожие заметили это и обратились в полицию. Патрульные прибыли на место вызова. Мать не хотела идти на контакт с правоохранителями, а только ругалась и бросалась в драку.

Источник: Электроавтотранс