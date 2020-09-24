Зустріч Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом – Зеленський

Наступна зустріч лідерів країн-учасниць Нормандського формату відбудеться найближчим часом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– У мене є інформація, що це станеться найближчим часом. Після результативної зустрічі радників буде зустріч лідерів.

Днями президент підтвердив, що усі учасники нормандського формату переговорів готові до проведення продуктивної зустрічі.

Позиція РФ щодо наступної зустрічі Четвірки

15 вересня заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про неготовність Росії до проведення нової зустрічі у Нормандському форматі.

Так відомство відреагувало на слова Зеленського: російські дипломати “спростували” його слова.

Представник РФ Дмитро Козак заявив, що не бачить жодних підстав у новій зустрічі.