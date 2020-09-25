Компанія Київміськбуд прийняла на баланс ще один житловий комплекс, що належав компанії Укрбуд.

Добудовуватимуть ЖК Оберіг-2 на столичній вулиці Бориспільській, повідомив президент компанії Ігор Кушнір у Facebook.

Його не вдавалося прийняти на баланс через об’єктивні причини.

– Але нині на майданчику вже є робітники, – заявив Кушнір.

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Ещё +1 от Укрбуда

На этот раз «Оберіг-2», один из самых ожидаемых со стороны инвесторов.

Его не удавалось принять так… Опубліковано Игорем Кушниром Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Проблема Укрбуду

У грудні 2019 року ТОВ Укрбуд Девелопмент, яке входить до складу Української державної будівельної корпорації Укрбуд, заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що недобудови Укрбуду забере Київміськбуд.

Київміськбуд добудує їх з акумульованих коштів і банківських позик.

Джерело: Ігор Кушнір